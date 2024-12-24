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Сергей Лазарев: «Было безумно приятно петь, когда под мою песню каталась Алина Загитова»

Сергей Лазарев: «Было безумно приятно петь, когда под мою песню каталась Алина Загитова»

Певец Сергей Лазарев прокомментировал свое выступление под прокат фигуристки Алины Загитовой.Певец Сергей Лазарев прокомментировал свое выступление под прокат фигуристки Алины Загитовой.

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