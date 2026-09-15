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Царьград

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Лавров: Международный суд отвлекает внимание от своих скандалов

Лавров: Международный суд отвлекает внимание от своих скандалов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на круглом столе по украинскому урегулированию, что Международный уголовный суд занимается палестинским вопросом лишь ради отвлечения внимания от своих скандалов и для создания иллюзии объективности.

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