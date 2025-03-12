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Царьград

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Чёрный день календаря. 12 марта: катастрофа под Иваново. Обычный полёт закончился крушением

Чёрный день календаря. 12 марта: катастрофа под Иваново. Обычный полёт закончился крушением

Погибли 16 человек.Авиационная катастрофа, произошедшая 12 марта 2024 года в Ивановской области России, была совершенно неожиданной.

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