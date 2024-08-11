Участница организованной группы наркоторговцев предстанет перед судом в Мурманской области

Следователем следственной части УМВД России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Кандалакши, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.
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