Обрушение украинской энергетики – самый бескровный способ приблизить конец войны

Если дело пойдёт подобным образом, то бывшая (уже) Украина будет жить при свечах и после её капитуляции. Ибо России восстанавливать энергетические объекты бывшей Украины нет абсолютно никакого смысла, а Запад не будет делать этого никогда. Так что холод и мрак - это ближайшая перспектива для бандер-овец. И здесь с нашей стороны не нужно проявлять никакого милосердия к свинорылым мразям.

Валерий Фоменков

"что конкретно вы предлагаете уничтожать? - то, что потом нам же отстраивать?" Удивительный вопрос! А с какого такого перепуга мы должны что-то отстраивать на территории бывшей (уже) Украины? Это должны делать те, кто развязал войну - бандер-овцы и их западные кураторы. Вот пусть и отстраивают! Если, конечно, будет кому и что отстраивать, и есть ли вообще в этом какой-то здравый смысл.