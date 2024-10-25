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Обрушение украинской энергетики – самый бескровный способ приблизить конец войны

Обрушение украинской энергетики – самый бескровный способ приблизить конец войны

«Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны», – вот такую нетривиальную сентенцию озвучил Зеленский в интервью британской The Financial Times.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Если дело пойдёт подобным образом, то бывшая (уже) Украина будет жить при свечах и после её капитуляции. Ибо России восстанавливать энергетические объекты бывшей Украины нет абсолютно никакого смысла, а Запад не будет делать этого никогда. Так что холод и мрак - это ближайшая перспектива для бандер-овец. И здесь с нашей стороны не нужно проявлять никакого милосердия к свинорылым мразям.
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17 час.
Валерий Фоменков
&quot;что конкретно вы предлагаете уничтожать? - то, что потом нам же отстраивать?&quot; Удивительный вопрос! А с какого такого перепуга мы должны что-то отстраивать на территории бывшей (уже) Украины? Это должны делать те, кто развязал войну - бандер-овцы и их западные кураторы. Вот пусть и отстраивают! Если, конечно, будет кому и что отстраивать, и есть ли вообще в этом какой-то здравый смысл.
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17 час.
М
Мария
На кого работаете?
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17 час.

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