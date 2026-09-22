Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 118 подписчиков

Правовая гравитация против квантовой неопределенности

Правовая гравитация против квантовой неопределенности

В апреле 2026 года в РБК вышла эксклюзивная статья Председателя Верховного суда Игоря Краснова под названием «Правовая гравитация» - тогда приятное впечатление оставило то, что Игорь Викторович прямо подчеркнул, что нет смысла умалчивать о проблемах, когда они есть (такая откровенность и смелость всегда заставляет вчитываться внимательнее, в надежде что перед тобой не пустой формальный текст, а важное программное заявление).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым