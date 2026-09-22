Правовая гравитация против квантовой неопределенности

В апреле 2026 года в РБК вышла эксклюзивная статья Председателя Верховного суда Игоря Краснова под названием «Правовая гравитация» - тогда приятное впечатление оставило то, что Игорь Викторович прямо подчеркнул, что нет смысла умалчивать о проблемах, когда они есть (такая откровенность и смелость всегда заставляет вчитываться внимательнее, в надежде что перед тобой не пустой формальный текст, а важное программное заявление).