Феномен «улыбка Prosecco» может испортить новогодние праздники. Стоматологи предупреждают

Большое количество выпитого просекко в новогодние праздники может привести к желтым зубам. Стоматологи предупреждают, что высокое содержание сахара в напитке, а также его кислотность могут разрушить зубную эмаль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии