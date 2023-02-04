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Экс-посол ЛНР Мирошник: Байден сбежал с брифинга от вопроса о китайском шаре-шпионе «как нашаливший школьник»

Экс-посол ЛНР Мирошник: Байден сбежал с брифинга от вопроса о китайском шаре-шпионе «как нашаливший школьник»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сбежал с брифинга от вопроса о китайском шаре-шпионе «как нашаливший школьник».

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