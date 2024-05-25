Израиль не достиг ни одной цели: зампостпреда России при ООН раскритиковал операцию в Газе

За месяцы военной операции в секторе Газа Израиль не достиг ни одной из своих целей и подрывает усилия международных посредников по освобождению заложников, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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