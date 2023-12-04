В компании Wildberries рассказал о расследовании хищения 385 млн рублей

Москва. Из-за мошеннической схемы компания Wildberries лишилась 385 млн рублей. В администрации маркетплейса рассказали, как продвигается следствие по делу о хищениях, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РБК.
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