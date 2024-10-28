Станцию «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии добавили на схему столичного метро

В Московском метрополитене и других транспортных объектах обновили навигационные схемы. На них добавили конечную станцию «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии, которые открыли осенью.
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