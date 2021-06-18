Происшествия

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В Якутии полицейские выявили хищение денежных средств при исполнении муниципальных контрактов

В результате совместной проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия), оперативниками МУ МВД России «Якутское», прокуратуры г.

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