Языческий Шаман косит под русского и на русских

Ещё несколько слов о Шамане, то бишь о Ярославле Дронове. К его оголтелым фанатам просьба: не надо здесь с пеной у рта бросаться на его защиту, уверен, Дронов в этом не нуждается, просто подумайте о том, как все-таки не создавать себе кумира.