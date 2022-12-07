ДЕРЖАВА.

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Языческий Шаман косит под русского и на русских

Языческий Шаман косит под русского и на русских

Ещё несколько слов о Шамане, то бишь о Ярославле Дронове. К его оголтелым фанатам просьба: не надо здесь с пеной у рта бросаться на его защиту, уверен, Дронов в этом не нуждается, просто подумайте о том, как все-таки не создавать себе кумира.

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