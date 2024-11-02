2 семьи из числа реабилитированных народов Крыма из Черноморского района получили ключи от жилья.Жилье было приобретено в рамках реализации мероприятий по выкупу жилья, на которое в этом году из бюджета республики было выделено порядка 54 млн рублей.
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