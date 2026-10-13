Флавий Велисарий. Война с готами и печальный финал жизни знаменитого полководца

Таким увидели Велисария зрители советского фильма «Русь Изначальная» В предыдущих статьях мы говорили о происхождении и молодости Флавия Велисария, его знакомстве с будущим императором Юстинианом, женитьбе на старшей подруге императрицы Феодоры Антонины, его роли в подавлении восстания «Ника», войнах против персов, завоевании государства вандалов.