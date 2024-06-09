Это уже чересчур: США рвутся разместить в Грузии своих «злых птичек», и поставить «демократеносцы» в Чёрном море

США жёстко нацелились на Грузию, так что 2008 год может и повториться. Причём, как всегда это бывает со Штатами, чем бы они ни занимались, хоть ёжиками в тумане, хоть современным искусством, всё и всегда у них обязательно сведётся к ракетам и авианосцам – ничего другого эта страна просто не умеет! Нужен пример? Пожалуйста, железный пример того, как Вашингтон лезет со своими базами, аэродромами и ракетными установками в каждый свободный миллиметр планеты Земля.