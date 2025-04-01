Трамп сравнил вынесение приговора Ле Пен и разбирательства в отношении него в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вынесение приговора главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен очень похоже на то судебное преследование, которому сам он подвергся в Штатах.
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