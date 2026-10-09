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TVN: землетрясение в Панаме привело к обрушению зданий

TVN: землетрясение в Панаме привело к обрушению зданий

Мощное землетрясение в Панаме привело к обрушению ряда зданий, сообщает TVN. «Среди пострадавших объектов — церковь и здание губернаторского управления в Пенономе, провинция Кокле, а также конструкция отеля», — говорится в публикации.

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