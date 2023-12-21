Силуанов рассказал, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе

Там может легче европейские страны РЕАЛЬНО сделать "пострадавшими от конфликта", только по полной программе? Потом их меньше хоронить придется.

Ирина Черных

"Россия симметрично ответит на конфискацию ее активов в Европе". А симметрично это как? Если те, кто ворует российские активы, которые зачем- то находились на заграничных счетах, не хранят свои денежные средства в российских банках.