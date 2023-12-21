Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Силуанов рассказал, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе

Силуанов рассказал, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе

Силуанов: Россия симметрично ответит на конфискацию ее активов в ЕвропеАнтон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Россия будет принимать зеркальные меры в случае ее конфискации активов в Европе, рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью «Россия-24».

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Комментарии
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реванш
Там может легче европейские страны  РЕАЛЬНО сделать &quot;пострадавшими от конфликта&quot;, только по полной программе? Потом их меньше хоронить придется.
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13 час.
Ирина Черных
&quot;Россия симметрично ответит на конфискацию ее активов в Европе&quot;. А симметрично это как? Если те, кто ворует российские активы, которые зачем- то находились на заграничных счетах, не хранят свои денежные средства в российских банках.
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11 час.
Sergey Matsyuk
Лысый сел на любимую тему - ложь
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3 час.

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