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Царьград

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"Первый приговор - за помидоры": Что стало с самой честной судьей СССР "Зинкой-Вышкой"

"Первый приговор - за помидоры": Что стало с самой честной судьей СССР "Зинкой-Вышкой"

Зинаиду Апарину в криминальном мире называли "Зинкой-Вышкой" и "Зинкой-Червонец" - за принципиальность и суровые приговоры.

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