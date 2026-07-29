«Пежо Ситроен Рус» и United Petrochemicals договорились о выпуске моторных масел в Калужской области

Калужская область — United Petrochemicals (далее – UPEC, входит в SINTEC Group) и бренд запасных частей, автохимии и моторных масел AUTOREPAR™ («Пежо Ситроен Рус») объявили о старте стратегического сотрудничества.
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