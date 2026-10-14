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Аргументы недели

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Строительство детсада под контролем, идет по графику

Строительство детсада под контролем, идет по графику

На территории бывшего городка ИВАТУ активно ведется жилое строительство. Возведение столь нужных здесь социальных объектов идет параллельно, как и запланировано.

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