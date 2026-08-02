"Он не справляется". Мерцу остались считанные дни: немцы нашли ему замену

В ХДС уже заговорили о политическом крахе Мерца, пишет Welt. Однопартийцы критикуют его кадровые решения, бунтуют против пенсионной реформы и ждут осенних выборов, которые могут поставить крест на его карьере.
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