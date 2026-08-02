Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

"Он не справляется". Мерцу остались считанные дни: немцы нашли ему замену

"Он не справляется". Мерцу остались считанные дни: немцы нашли ему замену

В ХДС уже заговорили о политическом крахе Мерца, пишет Welt. Однопартийцы критикуют его кадровые решения, бунтуют против пенсионной реформы и ждут осенних выборов, которые могут поставить крест на его карьере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии