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Москомстройинвест: В Свиблово появятся технопарк и промышленное производство

Москомстройинвест: В Свиблово появятся технопарк и промышленное производство

В Свиблово появятся технопарк и промышленное производство. Об этом рассказала председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

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