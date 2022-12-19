Москомстройинвест: В Свиблово появятся технопарк и промышленное производство

В Свиблово появятся технопарк и промышленное производство. Об этом рассказала председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.
В Свиблово появятся технопарк и промышленное производство. Об этом рассказала председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.
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