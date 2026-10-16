В 14 районах столицы изменятся маршруты наземного транспорта. Они коснутся и ЮВАО. Начиная с субботы 17 октября автобусы начнут ходить чаще и станут подъезжать ближе к станциям рельсового каркаса, социальным объектам и жилым домам.