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Почему женщины наряжаются на работу, а дома перед мужем ходят неухоженные и в старой одежде?

Почему женщины наряжаются на работу, а дома перед мужем ходят неухоженные и в старой одежде?

Не знаю уж, откуда, но у мужчин есть информация о том, что восточные женщины скрывают всю свою красоту и прячут свои прелести от посторонних, надевая на улицу закрытую одежду, а дома перед мужем уже наряжаются, и только муж видит жену во всей ее красоте.

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Комментарии
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Светлана Петрова
наряжается, мода такая, что по улице ходят как пугала, дома чем одежда может отличаться? футболка на все случаи жизни)))
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14 час.
Игорь Михайлович
да ладно вам. всё нам нравится ))
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13 час.
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