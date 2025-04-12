Почему женщины наряжаются на работу, а дома перед мужем ходят неухоженные и в старой одежде?

Не знаю уж, откуда, но у мужчин есть информация о том, что восточные женщины скрывают всю свою красоту и прячут свои прелести от посторонних, надевая на улицу закрытую одежду, а дома перед мужем уже наряжаются, и только муж видит жену во всей ее красоте.