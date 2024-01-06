«Привет из рая»: актер Кристиан Оливер незадолго до гибели опубликовал жуткий пост

Звезда «Охотников» и «Спид-гонщика» вместе с двумя дочерью попал в авиакатастрофу Фото: социальные сети 51-летний актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе — небольшой самолет, в котором находился актер, упал в океан у Карибского острова.
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