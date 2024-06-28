Если бы Россию ужали до размеров Польши: Комментарии немецких графоманов

Астон Мартин

да смысл то в том что при правлении Сталина расширялось стратегическое военное присутствие в разных точках мира , от Северного полюса до Антарктиды , а это говорит о наличии военной мощи государства , слабые государства не могут себе позволить содержать военные базы , только сильные , СССР мог