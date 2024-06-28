Вчера 194 прочитали Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсель высказалась о планах США и Европы на небольшом интервью.
Если бы Россию ужали до размеров Польши: Комментарии немецких графоманов
Комментарии
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Астон Мартин
там база была подлодок...🥸
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1 час.
Sergiy Che
Да и х... то с ней - недолго протянула...
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43 мин.
Астон Мартин
да смысл то в том что при правлении Сталина расширялось стратегическое военное присутствие в разных точках мира , от Северного полюса до Антарктиды , а это говорит о наличии военной мощи государства , слабые государства не могут себе позволить содержать военные базы , только сильные , СССР мог
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27 мин.
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