Строительство Катунской станции предварительно оценивается в 800 миллиардов рублей, Чемальской — в 138 миллиардов В Республике Алтай намерены построить две гидроэлектростанции общей мощностью 1900 мегаватт, которые должны помочь региону справиться с дефицитом электроэнергии.