Строительство Катунской станции предварительно оценивается в 800 миллиардов рублей, Чемальской — в 138 миллиардов В Республике Алтай намерены построить две гидроэлектростанции общей мощностью 1900 мегаватт, которые должны помочь региону справиться с дефицитом электроэнергии.
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