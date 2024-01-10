Мохаммед бен Сулаейем: Я знаю, кто на меня нападет в Формуле 1

Мохаммед бен Сулаейем: Я знаю, кто на меня нападет в Формуле 1FIA Image PoolПрезидент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем заявил, что прекрасно знает, кто в Формуле 1 настроен против него, и готов к закулисным играм.