Мохаммед бен Сулаейем: Я знаю, кто на меня нападет в Формуле 1

Мохаммед бен Сулаейем: Я знаю, кто на меня нападет в Формуле 1FIA Image PoolПрезидент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем заявил, что прекрасно знает, кто в Формуле 1 настроен против него, и готов к закулисным играм.
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