Институт IIHS: тяжелые машины опасны для окружающих[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Считается, что большая и тяжелая машина — залог повышенной безопасности при дорожно-транспортных происшествиях.
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