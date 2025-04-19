Армия России получила новые Су-34 (ВИДЕО)

Новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 поставили в войска. Поставленные самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования, сообщили в Ростехе.
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