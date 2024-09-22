Ландо Норрис: «Полагаю, я более или менее представляю, чего ждать от Хэмилтона и Ферстаппена»

Норрис ждет интересную борьбу с Ферстаппеном и Хэмилтоном. Пилот «Макларена» начнет предстоящий Гран-при Сингапура с поула, однако прямо позади него, на второй и третьей позиции, будут стартовать два многократных чемпиона.