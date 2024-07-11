15 находок, которые стали предметом для разгадывания онлайн-знатоками

Иногда люди онлайн сразу знают, что за необычную штуку вы нашли и выложили в сеть. Но иногда даже самые знающие онлайн-эксперты перерывают интернет-архивы, чтобы докопаться до сути и понять назначение той или иной вещи.
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