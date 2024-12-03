В 41 школе Братска отремонтировали бассейн на сумму 9,9 млн рублей

В Братске школа № 41 вновь открыла двери своего бассейна после масштабного капитального ремонта. Благодаря финансированию в размере 9,9 миллионов рублей из городского бюджета, бассейн преобразился до неузнаваемости: инженерные системы заменены, помещения отремонтированы, а бассейн засверкал новыми красками.