В 41 школе Братска отремонтировали бассейн на сумму 9,9 млн рублей

В Братске школа № 41 вновь открыла двери своего бассейна после масштабного капитального ремонта. Благодаря финансированию в размере 9,9 миллионов рублей из городского бюджета, бассейн преобразился до неузнаваемости: инженерные системы заменены, помещения отремонтированы, а бассейн засверкал новыми красками.
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