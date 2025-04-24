Страна и люди
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Страна и люди

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Мощные трубы Газпрома, или как Россия решила старую проблему СССР

Мощные трубы Газпрома, или как Россия решила старую проблему СССР

Незамеченной прошла новость об очередном архиважном русском рекорде. Газпром на участке Белогорск — Хабаровск кладёт трубы, рассчитанные на давление в 150 атмосфер (ссылка).

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