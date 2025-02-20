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  • Eduard
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Концерт памяти Анатолия Собчака вместе с Путиным посетили Сокуров, Кудрин и Греф

Концерт памяти Анатолия Собчака вместе с Путиным посетили Сокуров, Кудрин и Греф

Концерт памяти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака вместе с российским лидером Владимиром Путиным посетили режиссёр Александр Сокуров, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, глава Сбербанка Герман Греф и советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин.

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