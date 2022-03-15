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Вьетнам открывается для вакцинированных международных путешественников

Вьетнам открывается для вакцинированных международных путешественников

БАНГКОК, 15 мар – РИА Новости. Вьетнам открывается во вторник для полностью вакцинированных международных путешественников, включая россиян, которые теперь могут въезжать в страну без карантина, пользуясь воздушным, наземным и водным транспортом.

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