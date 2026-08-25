Биолог Опарин рассказал, как эффективно бороться с борщевиком на участке

Борщевик Сосновского — крайне устойчивый инвазивный вид, но существует научно обоснованная система методов борьбы с ним, рассказал в беседе с RT доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.
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