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Аргументы и Факты

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Биолог Опарин рассказал, как эффективно бороться с борщевиком на участке

Борщевик Сосновского — крайне устойчивый инвазивный вид, но существует научно обоснованная система методов борьбы с ним, рассказал в беседе с RT доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

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