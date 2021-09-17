Внедорожник Isuzu Mu-X выйдет на российский рынок

Модель будет доступна в первом квартале 2022 года. В этом году Isuzu отмечает 15 лет официальной работы в России, запуская на рынок новый внедорожник, компания добавляет к коммерческому транспорту полноценный сегмент пассажирских автомобилей.
Модель будет доступна в первом квартале 2022 года. В этом году Isuzu отмечает 15 лет официальной работы в России, запуская на рынок новый внедорожник, компания добавляет к коммерческому транспорту полноценный сегмент пассажирских автомобилей.
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