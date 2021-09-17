Клаксон

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Писанина для блондинок. пИсатель хоть раз живьем видел установленное ГБО, особенно на инжекторных движках? Скорее все...ГБО для автомобиля
  • Константин Самарин
    В Китае задержали...

Внедорожник Isuzu Mu-X выйдет на российский рынок

Внедорожник Isuzu Mu-X выйдет на российский рынок

Модель будет доступна в первом квартале 2022 года. В этом году Isuzu отмечает 15 лет официальной работы в России,  запуская на рынок  новый внедорожник, компания добавляет к коммерческому транспорту полноценный сегмент пассажирских автомобилей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх