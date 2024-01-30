Премьер Японии Кисида заявил о стремлении подписать мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в рамках пленарного заседания нижней палаты парламента заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, но будет продолжать придерживаться политики антироссийских санкций.
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