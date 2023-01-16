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Семак о новичках «Зенита»: «Ренан – очень талантливый. Кейрос может закрыть несколько позиций»

Сергей Семак рассказал о новичках «Зенита» Роберте Ренане и Эдуардо Кейросе. — Когда Ренан присоединится к команде? Чего от него ждете? — Ренан приедет, скорее всего, только после 15 февраля, когда закончится молодежный чемпионат Южной Америки.

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