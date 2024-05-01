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Продажа паспортов, секс по телефону и вымогательство: чем зарабатывают на жизнь карликовые страны страны

Продажа паспортов, секс по телефону и вымогательство: чем зарабатывают на жизнь карликовые страны страны

Нелегко быть маленькой страной в наше тяжелое время. Когда акции кокосовых стружек падают на международном фондовом рынке — особенно! Но некоторые государства не унывают и изобретают способы для заработка денег, которым позавидовал бы даже Остап Бендер.

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