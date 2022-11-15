Успех любой ценой. Каким должен быть тренер в детском спорте?

За последнее время случилось сразу несколько скандалов в детском и молодёжном спорте. В Чите известный тренер и чемпион по единоборствам покончил с собой после того, как некоторые родители его учеников обратились в полицию, увидев синяки на детях.
За последнее время случилось сразу несколько скандалов в детском и молодёжном спорте. В Чите известный тренер и чемпион по единоборствам покончил с собой после того, как некоторые родители его учеников обратились в полицию, увидев синяки на детях.
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