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Успех любой ценой. Каким должен быть тренер в детском спорте?

Успех любой ценой. Каким должен быть тренер в детском спорте?

За последнее время случилось сразу несколько скандалов в детском и молодёжном спорте. В Чите известный тренер и чемпион по единоборствам покончил с собой после того, как некоторые родители его учеников обратились в полицию, увидев синяки на детях.

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