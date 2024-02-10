Русская весна
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Русская весна

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«Пора остановить эту мясорубку»: Маск прокомментировал заявление Байдена по Украине (ФОТО)

«Пора остановить эту мясорубку»: Маск прокомментировал заявление Байдена по Украине (ФОТО)

Пока киевский режим пытается отвлечь внимание от критического положения на фронте кадровыми перестановками в ВСУ, в Соединённых Штатах продолжаются политические баталии по поводу продолжения финансирования войны на Украине.

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