Мир в котором мы живём

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В The Sun оконфузились с историей о пустых полках магазинов Британии «из-за Путина»

В The Sun оконфузились с историей о пустых полках магазинов Британии «из-за Путина»

Британские пользователи сети интернет не оставили без внимания необычную статью информационного издания The Sun.

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Борис Осипов
Не все еще в Наглоскунсии мозги потеряли...
Псевдоним Псевдонимов
В принципе мнения рядовых граждан не влияют на заказные статьи....и не только в британии.
Борис Осипов
Поэтому...
Леонид Руси
Западная пресса в любой стране лжёт все 100 % потому, что они не познали культуры и их цивилизация на очень низком уровне

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