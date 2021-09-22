В The Sun оконфузились с историей о пустых полках магазинов Британии «из-за Путина»

Мир в котором мы живёмПолитикаВ The Sun оконфузились с историей о пустых полках магазинов Британии «из-за Путина» Британские пользователи сети интернет не оставили без внимания необычную статью информационного издания The Sun.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБОБорис ОсиповНе все еще в Наглоскунсии мозги потеряли...Псевдоним ПсевдонимовВ принципе мнения рядовых граждан не влияют на заказные статьи....и не только в британии.БОБорис ОсиповПоэтому...Леонид РусиЗападная пресса в любой стране лжёт все 100 % потому, что они не познали культуры и их цивилизация на очень низком уровнеКомментировать
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