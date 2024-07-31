Ученые назвали лучшую мотивацию для отказа от пользования смартфоном за рулем

Картина маслом – скорость больше 100 км/час, многополосная дорога, забитая машинами в обоих направлениях, на смартфон водителя приходит уведомление, и его рука сама тянется к устройству, чтобы в течение следующих нескольких секунд водитель оценивал поступившую информацию, а машина была предоставлена самой себе.