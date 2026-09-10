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«Шум за сценой» покажет две премьеры в сентябре

Театральная студия «Шум за сценой» открывает осенний сезон двумя премьерными постановками. Зрителей ждут спектакли, которые подарят тёплые эмоции и хорошее настроение.

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