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Браташ о 4:2 с ЦСКА: «Самоотдача у ребят на высшем уровне, хорошо, что это им воздалось победой. Пытаемся в каждой игре набрать очки»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о победе в игре с ЦСКА со счетом 4:2. – Сегодня за труды наших ребят воздалось, смогли одержать победу, самоотдача у ребят на высшем уровне, хорошо, что сегодня это им воздалось победой.

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