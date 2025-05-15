60 цитат о любви для использования в подписях в соцсетях (их смысл глубже, чем кажется)

Глубокомысленные высказывания и цитаты о высоких чувствах, в которых есть жизненная мудрость. «Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею», — говорил неповторимый Уильям Шекспир.