60 цитат о любви для использования в подписях в соцсетях (их смысл глубже, чем кажется)

Глубокомысленные высказывания и цитаты о высоких чувствах, в которых есть жизненная мудрость. «Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею», — говорил неповторимый Уильям Шекспир.
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